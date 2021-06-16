Я Кирилл, мне 22 года, я UI / UX дизайнер и мой лозунг: Проще — значит лучше.
Считаю, что красивый, но неудобный интерфейс — плохой интерфейс. Поэтому я делаю сайты, основываясь на психологии и привычках людей. Я не использую дизайн-элементы, которые не несут никакого смысла. Стараюсь делать так, чтобы клиент смог достичь любую цель на сайте за пару кликов. Из-за этого сайты получаются удобными, не перегруженными и информативными. Ваших клиентов ничего не будет отвлекать от главной сути
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Как я работаю:
⚡ Нет предолаты
Я понимаю, что к новичку мало доверия, поэтому я работаю без предоплаты.
Работу можно оплатить поэтапно или через безопасную сделку.
Первый пробный блок бесплатно
Так вы сможете оценить мои навыки и понять, подойду ли я для вашего проекта.
Нет ограничений по количеству правок
Правки — это нормально. Если вам что-то не понравится в работе — я исправлю без каких-либо доплат, естественно, если это в рамках ТЗ
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У меня можно заказать:
✔ Дизайн лендинга / одностраничного сайта
✔ Дизайн многостраничного сайта
✔ Дизайн интернет-магазина
✔ Дизайн блока или отдельной страницы
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Контакты:
Telegram: https://t.me/Kirill_Holmogorov
VK: https://vk.com/kirillhlmgrv
Viber: +7 999 228 37 38
WhatsApp: +7 999 228 37 38
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