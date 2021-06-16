Здравствуйте 🖐😊

Я Кирилл, мне 22 года, я UI / UX дизайнер и мой лозунг: Проще — значит лучше.

Считаю, что красивый, но неудобный интерфейс — плохой интерфейс. Поэтому я делаю сайты, основываясь на психологии и привычках людей. Я не использую дизайн-элементы, которые не несут никакого смысла. Стараюсь делать так, чтобы клиент смог достичь любую цель на сайте за пару кликов. Из-за этого сайты получаются удобными, не перегруженными и информативными. Ваших клиентов ничего не будет отвлекать от главной сути

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Как я работаю:

⚡ Нет предолаты

Я понимаю, что к новичку мало доверия, поэтому я работаю без предоплаты.

Работу можно оплатить поэтапно или через безопасную сделку.

﻿ Первый пробный блок бесплатно

Так вы сможете оценить мои навыки и понять, подойду ли я для вашего проекта.

 Нет ограничений по количеству правок

Правки — это нормально. Если вам что-то не понравится в работе — я исправлю без каких-либо доплат, естественно, если это в рамках ТЗ

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У меня можно заказать:

✔ Дизайн лендинга / одностраничного сайта

✔ Дизайн многостраничного сайта

✔ Дизайн интернет-магазина

✔ Дизайн блока или отдельной страницы

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Контакты:

Telegram: https://t.me/Kirill_Holmogorov

VK: https://vk.com/kirillhlmgrv​

Viber: +7 999 228 37 38

WhatsApp: +7 999 228 37 38