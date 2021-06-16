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Кирилл Ht4xGYd1eGW6lYP3

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте 🖐😊

Я Кирилл, мне 22 года, я UI / UX дизайнер и мой лозунг: Проще — значит лучше.

Считаю, что красивый, но неудобный интерфейс — плохой интерфейс. Поэтому я делаю сайты, основываясь на психологии и привычках людей. Я не использую дизайн-элементы, которые не несут никакого смысла. Стараюсь делать так, чтобы клиент смог достичь любую цель на сайте за пару кликов. Из-за этого сайты получаются удобными, не перегруженными и информативными. Ваших клиентов ничего не будет отвлекать от главной сути

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Как я работаю:

⚡ Нет предолаты

Я понимаю, что к новичку мало доверия, поэтому я работаю без предоплаты.

Работу можно оплатить поэтапно или через безопасную сделку.

﻿ Первый пробный блок бесплатно

Так вы сможете оценить мои навыки и понять, подойду ли я для вашего проекта.

 Нет ограничений по количеству правок

Правки — это нормально. Если вам что-то не понравится в работе — я исправлю без каких-либо доплат, естественно, если это в рамках ТЗ

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У меня можно заказать:

✔ Дизайн лендинга / одностраничного сайта

✔ Дизайн многостраничного сайта

✔ Дизайн интернет-магазина

✔ Дизайн блока или отдельной страницы

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Контакты:

Telegram: https://t.me/Kirill_Holmogorov

VK: https://vk.com/kirillhlmgrv

Viber: +7 999 228 37 38

WhatsApp: +7 999 228 37 38

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Отзывы заказчиков

guest_16193800335028
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать дизайн сайта для игры.
Рекомендую на 100%. Делает все в лучшем виде, быстро вносит правки. А самое главное если ты сомневаешься как лучше сделать, он всегда предложит варианты.
Во второй раз работаю с Женей, все как обычно, на высшем уровне. Ответы на вопросы за 2 минуты, в случае если я что-то не понимаю, он объясняет другими возможными способами, вплоть до рисования. Чувствуется, что работа, которую ты выполняешь, действительно важна для заказчика и на тебя не забьют и не оставят без оплаты, как это иногда случается. Надеюсь, это не последний мой проект для Евгения
Ответный отзыв
guest_16193800335028
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$54
10 баллов
4 года назад
Нарисовать дизайн
Была полная переделка дизайна на сайте и Кирилл нарисовал новый бомбический дизайн. Причем быстро и очень качественно! Однозначно рекомендую!!!
Евгений великолепно ставит задачи. Если я что-то не понимал, он объяснял другими способами. Я всегда получал ответы на вопросы за считанные минуты. После окончания работы мне сразу же отправили вознаграждение. В общем, всех бы таких заказчиков. :) Рекомендую!
Ответный отзыв
Castagna001
Елена 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов
$3
10 баллов
4 года назад
Написать отзыв о книге
Очень быстрое исполнение заказа с полным отсутствием проблем. Спасибо.
Елена дает подробное ТЗ, быстро отвечает на вопросы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга