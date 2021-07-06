Нарисовать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка259 просмотров

Привет. Необходимо нарисовать дизайн, несколько страничек для сайта с игрой. Прикрепил тот дизайн который есть, нужен новый

4 года назад
guest_16193800335028
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

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Кирилл 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$54
2 дня
Escrow
Была полная переделка дизайна на сайте и Кирилл нарисовал новый бомбический дизайн. Причем быстро и очень качественно! Однозначно рекомендую!!!
Евгений великолепно ставит задачи. Если я что-то не понимал, он объяснял другими способами. Я всегда получал ответы на вопросы за считанные минуты. После окончания работы мне сразу же отправили вознаграждение. В общем, всех бы таких заказчиков. :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

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Кирилл 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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