Евгений великолепно ставит задачи. Если я что-то не понимал, он объяснял другими способами. Я всегда получал ответы на вопросы за считанные минуты. После окончания работы мне сразу же отправили вознаграждение. В общем, всех бы таких заказчиков. :) Рекомендую!