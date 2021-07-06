Создание грамотного и удобного дизайна интернет магазина косметики. Требуется разработка главной страницы, категорий, страницы товара, корзины (оформление заказа), информационной страницы, новостей и контактов. Ожидается внимание к юзабилити и стилю оформления.
Нарисовать дизайн
Привет. Необходимо нарисовать дизайн, несколько страничек для сайта с игрой. Прикрепил тот дизайн который есть, нужен новый
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработка простого и привлекательного дизайна для интернет-магазина, специализирующегося на продаже электронных сигарет и жидкостей. Макет должен быть выполнен в Figma. Важно прикрепить примеры предыдущих работ и указать адекватную стоимость. Дизайн должен сразу привлекать пользователей.Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется создание адаптивного дизайна для сайта. Все детали проекта уже обсуждены с исполнителем. Основное внимание уделить удобству использования на различных устройствах.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходим дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей. Прототип взят за основу, требуется улучшить структуру и стиль. Заказчик открыт для предложений по визуалу, включая возможность использования фотографий вместо рисованных изображений. Укажите стоимость и идеи по улучшению текущего сайта.Дизайн сайтов86 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка дизайна страниц сайта, основываясь на прототипах и уже готовом дизайне. Работа будет выполняться в Figma с минимальным творческим подходом. Укажите цену за дизайн одной страницы в откликах.Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн для сайта почтового сервиса, включая оформление набора страниц и диалогов. Основное внимание уделить смысловым блокам и гармоничному виду элементов. Ожидается создание согласованного дизайна с информационными и управляющими элементами.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад