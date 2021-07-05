Требуется разработать дизайн для сайта почтового сервиса, включая оформление набора страниц и диалогов. Основное внимание уделить смысловым блокам и гармоничному виду элементов. Ожидается создание согласованного дизайна с информационными и управляющими элементами.
Дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей (Пишите свою цену)
Здравствуйте.
Нужно сделать дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей (взрослых тоже обучают, но второстепенно).
Прототип: https://f09tjm.axshare.com/
При разработке прототипа за основу подачи информации (структура) брался сайт https://gb.ru/geek_university/python
По стилю дизайна - заказчику нравится дизайн (во вложении), но не уверен что такой рисованный дизайн подойдёт для школы фотографирования (возможно нужно использовать не рисованные картинки, а фото)
Скорее всего, структуру подачу курсов можно сделать лучше/понятнее/красивее, чем сейчас. Предлагайте варианты.
Текущий сайт: https://xn----7sbkzfqabvjejkcc1e.xn--p1ai/
Пишите стоимость, свои предложения.
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