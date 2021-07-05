Дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей (Пишите свою цену)

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Закрыт86 заявок2061 просмотр

Здравствуйте.

Нужно сделать дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей (взрослых тоже обучают, но второстепенно).

Прототип: https://f09tjm.axshare.com/

При разработке прототипа за основу подачи информации (структура) брался сайт https://gb.ru/geek_university/python

По стилю дизайна - заказчику нравится дизайн (во вложении), но не уверен что такой рисованный дизайн подойдёт для школы фотографирования (возможно нужно использовать не рисованные картинки, а фото)

Скорее всего, структуру подачу курсов можно сделать лучше/понятнее/красивее, чем сейчас. Предлагайте варианты.

Текущий сайт: https://xn----7sbkzfqabvjejkcc1e.xn--p1ai/

Пишите стоимость, свои предложения.

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