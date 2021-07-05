Сайту с услугой "почта" нужен приличный внешний вид. Требуется оформить набор страниц и ряд диалогов. Оформление включает такие элементы как смысловые блоки, внутри которых находятся информационные и управляющие элементы. Всё это нужно привести к согласованному и гармоничному виду.