Требуется обновить дизайн готового сайта, который включает 34 страницы на автомобильную тематику. Исполнитель должен предложить свое видение и примеры. Основная задача - перерисовать все элементы дизайна. Ожидается обсуждение и реализация предложенных идей.
Сделать дизайн для почтового сервиса
Сайту с услугой "почта" нужен приличный внешний вид. Требуется оформить набор страниц и ряд диалогов. Оформление включает такие элементы как смысловые блоки, внутри которых находятся информационные и управляющие элементы. Всё это нужно привести к согласованному и гармоничному виду.
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