Сделать дизайн для почтового сервиса

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок363 просмотра

Сайту с услугой "почта" нужен приличный внешний вид. Требуется оформить набор страниц и ряд диалогов. Оформление включает такие элементы как смысловые блоки, внутри которых находятся информационные и управляющие элементы. Всё это нужно привести к согласованному и гармоничному виду.

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