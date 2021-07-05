Всем привет. Нужен очень красочный и простой дизайн сайта. Сайт будет Интернет магазин, а именно магазин по продаже электронных сигарет(Vape) и жидкостей к ним. А также всякие обслуживающие материалы к ним. Повторюсь, нужен очень простой и красивый дизайн. Чтобы пользователя сразу привлекал данный дизайн. Прошу сразу прикреплять примеры своих работ, по оплате договоримся. Указывайте адекватную стоимость. Далее я буду верстать данный макет и встраивать в него бэк. Макет должен быть в FIGMA