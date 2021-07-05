Требуется создание адаптивного дизайна для сайта. Все детали проекта уже обсуждены с исполнителем. Основное внимание уделить удобству использования на различных устройствах.
Разработать макет для интернет магазина
Всем привет. Нужен очень красочный и простой дизайн сайта. Сайт будет Интернет магазин, а именно магазин по продаже электронных сигарет(Vape) и жидкостей к ним. А также всякие обслуживающие материалы к ним. Повторюсь, нужен очень простой и красивый дизайн. Чтобы пользователя сразу привлекал данный дизайн. Прошу сразу прикреплять примеры своих работ, по оплате договоримся. Указывайте адекватную стоимость. Далее я буду верстать данный макет и встраивать в него бэк. Макет должен быть в FIGMA
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходим дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей. Прототип взят за основу, требуется улучшить структуру и стиль. Заказчик открыт для предложений по визуалу, включая возможность использования фотографий вместо рисованных изображений. Укажите стоимость и идеи по улучшению текущего сайта.Дизайн сайтов86 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка дизайна страниц сайта, основываясь на прототипах и уже готовом дизайне. Работа будет выполняться в Figma с минимальным творческим подходом. Укажите цену за дизайн одной страницы в откликах.Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн для сайта почтового сервиса, включая оформление набора страниц и диалогов. Основное внимание уделить смысловым блокам и гармоничному виду элементов. Ожидается создание согласованного дизайна с информационными и управляющими элементами.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обновить дизайн готового сайта, который включает 34 страницы на автомобильную тематику. Исполнитель должен предложить свое видение и примеры. Основная задача - перерисовать все элементы дизайна. Ожидается обсуждение и реализация предложенных идей.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад