Необходим дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей. Прототип взят за основу, требуется улучшить структуру и стиль. Заказчик открыт для предложений по визуалу, включая возможность использования фотографий вместо рисованных изображений. Укажите стоимость и идеи по улучшению текущего сайта.
Дизайн сайта
Требуется разработать дизайн страниц сайта на основе прототипов, черновиков и уже готового дизайна нескольких страниц. В общем, творчества по минимуму. Вся работа в фигме
В откликах обязательно пишите свою цену за дизайн одной страницы
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