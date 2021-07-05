Дизайн сайта

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Закрыт74 заявки1084 просмотра

Требуется разработать дизайн страниц сайта на основе прототипов, черновиков и уже готового дизайна нескольких страниц. В общем, творчества по минимуму. Вся работа в фигме

В откликах обязательно пишите свою цену за дизайн одной страницы

Figma
4 года назад
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Заявки фрилансеров

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