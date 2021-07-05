Требуется разработать привлекательный дизайн блока 'Подарка' для сайта. Необходимо создать дизайн кнопки боковой 'Подарок', а также описание подарка. Также нужно предложить формат отображения информации при нажатии на кнопку: выезжающая шторка или всплывающая форма. Уточнение цены работы в заявках.