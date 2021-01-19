Веб-дизайн

Мой профиль на Behance.

И на Dribbble﻿.

Дизайн для современного мобильного общества. Простая навигация, единый стиль во всём и ничего лишнего - то, что нужно каждому из нас.

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