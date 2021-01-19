Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
NFT
Спасибо за проделанную работу! У Кристины прекрасный вкус и благодаря её опыту мы быстро нашли решение возникшей трудности. Ценит соблюдение сроков, приятно общается. Рекомендую как исполнителя, скоро и сама обращусь вновь!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Четко поставлена задача, оплата в срок, оперативная обратная связь.
$70
10 баллов
4 года назад
Спасибо! Оперативно, качественно, красиво. Позитивное сотрудничество! Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать) Ответственный заказчик, быстрая обратная связь. Спасибо)