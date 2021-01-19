KristinaMaltseva

Кристина KristinaMaltseva

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайн

Мой профиль на Behance.

И на Dribbble﻿.

Дизайн для современного мобильного общества. Простая навигация, единый стиль во всём и ничего лишнего - то, что нужно каждому из нас.

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Отзывы заказчиков

guest_16371546456973
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Веб-дизайн лендинга
NFT
Спасибо за проделанную работу! У Кристины прекрасный вкус и благодаря её опыту мы быстро нашли решение возникшей трудности. Ценит соблюдение сроков, приятно общается. Рекомендую как исполнителя, скоро и сама обращусь вновь!
Спасибо за сотрудничество! Четко поставлена задача, оплата в срок, оперативная обратная связь.
Ответный отзыв
guest_15393371787
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Улучшить дизайн сайта салонов маникюра
Спасибо! Оперативно, качественно, красиво. Позитивное сотрудничество! Рекомендую.
Приятно было сотрудничать) Ответственный заказчик, быстрая обратная связь. Спасибо)
Ответный отзыв