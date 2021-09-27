Редизайн интернет-магазина плитки

Задача — редизан сайта интернет-магазина керамической плитки и керамогранита.

Главными проблемами являлись устаревший дизайн, отсутствие адаптивов и мобильной версии сайта, неструктурированная информация, функционал нуждающийся в переработке.

В работе были использованы логотип и фирменный стиль, в который добавлен дополнительный цвет. Новый дизайн формирует надежный и серьезный имидж компании. На каждой странице доработан или добавлен новый функционал. Дизайн разрабатывался для 6 разрешений.