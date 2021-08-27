Веб UX/UI дизайнер

Меня зовут Роман, я закончил Киевский национальный университет технологий и дизайна по направлению веб-дизайн, 2-года работал в студии веб-дизайна, где получил хорошую практику и улучшил свои знания в веб-дизайне, проектировании интерфейсов и разработке сайтов. Свою работу делаю на результат и буду рад помочь Вам в разработке дизайна для Вашего сайта.