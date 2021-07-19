Дизайн интернет магазина косметики

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Завершен55 заявок993 просмотра

Нужно нарисовать грамотный, юзабильный дизайн интернет магазина по продаже косметики.

Главная страница, категория, товар, корзина(она же оформление заказа), информационная страница(доставка, оплата, о компании), новости(статьи), контакты

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4 года назад
borvoigor
36 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

marabula
Мария 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$150
12 дней
Escrow
Мария – реальный профессионал в своей области, отработали задачу на твердую пятерку и уложились во все сроки. Гибко и оперативно вносятся правки, при этом в общении весьма приятна и адекватна. Точно буду обращаться еще в будущем и рекомендую остальным!
Отличный заказчик) Рекомендую!

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