Требуется разработка простого и привлекательного дизайна для интернет-магазина, специализирующегося на продаже электронных сигарет и жидкостей. Макет должен быть выполнен в Figma. Важно прикрепить примеры предыдущих работ и указать адекватную стоимость. Дизайн должен сразу привлекать пользователей.
Дизайн интернет магазина косметики
Нужно нарисовать грамотный, юзабильный дизайн интернет магазина по продаже косметики.
Главная страница, категория, товар, корзина(она же оформление заказа), информационная страница(доставка, оплата, о компании), новости(статьи), контакты
Подробнее в личку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется создание адаптивного дизайна для сайта. Все детали проекта уже обсуждены с исполнителем. Основное внимание уделить удобству использования на различных устройствах.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Необходим дизайн Landing Page для курсов фотографии для детей. Прототип взят за основу, требуется улучшить структуру и стиль. Заказчик открыт для предложений по визуалу, включая возможность использования фотографий вместо рисованных изображений. Укажите стоимость и идеи по улучшению текущего сайта.Дизайн сайтов86 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработка дизайна страниц сайта, основываясь на прототипах и уже готовом дизайне. Работа будет выполняться в Figma с минимальным творческим подходом. Укажите цену за дизайн одной страницы в откликах.Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработать дизайн для сайта почтового сервиса, включая оформление набора страниц и диалогов. Основное внимание уделить смысловым блокам и гармоничному виду элементов. Ожидается создание согласованного дизайна с информационными и управляющими элементами.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется обновить дизайн готового сайта, который включает 34 страницы на автомобильную тематику. Исполнитель должен предложить свое видение и примеры. Основная задача - перерисовать все элементы дизайна. Ожидается обсуждение и реализация предложенных идей.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт4 года назад