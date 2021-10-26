Статьи для сайта детской одежды

Финский бренд функциональной детской одежды ищет копирайтера для написания статей для блога.

Оплата: 45грн/1000 символов, размер одного текста +-3000 симв, зависит от темы, текстов в месяц 4-6 шт. Нужно сразу 2 версии - на русском языке и перевод (без рерайта) на украинский, каждый текст оплачивается по указанному тарифу.

Большинство текстов не имеет SEO-слов и должны иметь брендовое направление, с соблюдением стилистики бренда. Даем очень много материалов, которые можно использовать в тексте непосредственно без рерайта.

Оплату переводим в конце каждого месяца на карту.

Для начала дадим тестовое задание, которое оплатим сразу. Приветствуются примеры работ по тематике товаров для детей.