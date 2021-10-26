Статьи для сайта детской одежды

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Завершен29 заявок563 просмотра

Финский бренд функциональной детской одежды ищет копирайтера для написания статей для блога.

Оплата: 45грн/1000 символов, размер одного текста +-3000 симв, зависит от темы, текстов в месяц 4-6 шт. Нужно сразу 2 версии - на русском языке и перевод (без рерайта) на украинский, каждый текст оплачивается по указанному тарифу.

Большинство текстов не имеет SEO-слов и должны иметь брендовое направление, с соблюдением стилистики бренда. Даем очень много материалов, которые можно использовать в тексте непосредственно без рерайта.

Оплату переводим в конце каждого месяца на карту.

Для начала дадим тестовое задание, которое оплатим сразу. Приветствуются примеры работ по тематике товаров для детей.

Написание статей
4 года назад
YaroslavaAn
Ярослава 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$51
10 дней
Работа выполнена качественно и профессионально. Все в рамках оговоренных сроков и в соответствии с ТЗ. Благодарю за продуктивное сотрудничество!
Спасибо! Всё отлично, доброжелательно, чётко. Приятно работать и общаться :)

Заявки фрилансеров

Юлия
 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 отзывов
4 года назад
Ольга
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виолетта
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
Юлия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Алексей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эльмира
 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ярослава
 
51 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алла
 
48 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Надежд
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наташа
 
45 лет
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Была
2 года назад
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Маргарита
 
32 года
4 года в сервисе
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год назад
4 года назад
Любовь
 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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12 лет в сервисе
Была
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163 отзыва
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Копирайтинг
Анна
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Оксана
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва(-1)
4 года назад
Виктория
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Мария
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
31 год
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