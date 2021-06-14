Текст для небольшого рекламного объявления для соц.сетей. 150 р.
Написание 20 информационных статьей на тему строительства
Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему строительства.
Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов.
Есть требования к статьям, их скину отдельно заинтересованным в сотрудничестве. Оплата на Яндекс Деньги (Юмоней), WMZ, WMP, Qiwi, карты российских банков.
Заявки фрилансеров
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