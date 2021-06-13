Копирайтер. Тема: интернет-маркетинг

Здравствуйте.

Ищу копирайтера, который увлекается темой интернет-маркетинга и владеет хорошей теоритической базой.

Задача:

Написание ~15-20-и материалов, большая часть из них должны быть информационными, меньшая часть — продающие.

Возможно, нестандартная просьба, но предлагая свою кандидатуру начинайте, пожалуйста, с тематических авторов, чьи блоги и/или книги вы читали. Это необходимо для того, чтобы я не тратил ваше время и общался сразу с единомышленниками.