Нужен текст для поздравительной открытки ко Дню медицинского работника. Открытка будет от чиновника-мужчины, поэтому текст должен быть оригинальным, но сдержанным. Объем - примерно 500 збп. Язык - русский или украинский.
Копирайтер. Тема: интернет-маркетинг
Здравствуйте.
Ищу копирайтера, который увлекается темой интернет-маркетинга и владеет хорошей теоритической базой.
Задача:
Написание ~15-20-и материалов, большая часть из них должны быть информационными, меньшая часть — продающие.
Возможно, нестандартная просьба, но предлагая свою кандидатуру начинайте, пожалуйста, с тематических авторов, чьи блоги и/или книги вы читали. Это необходимо для того, чтобы я не тратил ваше время и общался сразу с единомышленниками.
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