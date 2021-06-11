Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: Тильда обзор сервиса Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. ...
Написать 50 статей
Доброго всем дня. Нужно написать 50 статей на тему биопрепаратов и удобрений.
Оплачиваю 40-50 рублей за 1000 знаков.
ТЗ и дальнейшие вопросы обсудим в личной переписке
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