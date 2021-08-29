Копирайт

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Завершен1 заявка103 просмотра

написать статью о биофунгициде

4 года назад
rostya271991
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
исполнителем я доволен
Задание было написать две статьи. За одну заказчик заплатил, а за вторую нет. Имейте ввиду. Но в целом т/з нормальное .

Заявки фрилансеров

MrsCheeks
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад

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