Нужно написать 20 информационных статьей по ТЗ на тему строительства. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. Есть требования к статьям, их ...
Нужно написать отзывы.
Оплата 30руб за отзыв. Подробнее напишу в личку.
Заявки фрилансеров
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