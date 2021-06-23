Требуется копирайтер - тексты по духам

Пример текста

Один из самых известных парфюмерных домов в Европе выпускает необычайно популярный женский аромат Creed еще с конца XVIII века. Тогда это был единственный, одобренный монархом, поставщик парфюмерии для членов британской королевской семьи.

Но аристократия Англии недолго была единственным ценителем парфюма, произведенного гениальным мастером. Прошло совсем немного времени, и купить оригинальные женские духи крид стало возможно по всей Европе.

Королевские ароматы

Необычайно стойкие и оригинальные ароматы быстро завоевали огромную популярность среди знати. Евгения, правительница Франции, помогла компании переехать в Париж, общепризнанную столицу моды. Именно благодаря ей марка стала любимой и востребованной среди обеспеченных людей, хотя цена на мужские духи Creed была тогда не всем доступна.

На протяжении почти трех столетий парфюмерный дом оставался семейным бизнесом. Компанией за это время управляли шесть поколений Крид. Оливер Крид, сегодняшний глава дома - также прямой потомок этой знаменитой фамилии.

Верность классике

Эксперты и знатоки парфюмерии знают основную причину того, что женский аромат крид такой популярный. Это применение классической технологии изготовления. Ей более 200 лет, и она составляет здоровую конкуренцию новым современным технологиям.

Поэтому каждый покупатель, какие бы не были у него предпочтения, сможет найти для себя что-то свое среди более чем двухсот ароматов бренда. Тем более возможность купить оригинальные женские духи Creed в наше время есть практически у каждого.

Особо стоит сказать об аромате Aventus, который оказался намного лучше своего фланкера, выпущенного через шесть лет и названного очень просто - for Her. Первая версию считали прекрасным способом попасть в зеркальный мир, исполняющий самые смелые желания.

Зеленое яблоко, бергамот, пачули и розовый перец. Как все эти ноты могли так гармонично сплестись в одном флаконе?

Сердце композиции составили сандал, роза и мускус. А шлейф укутывает нежной сиренью, чарующим иланг-илангом и сладким персиком.

Рассказывать про этот аромат можно долго, но все же лучше примерить эту композицию на себя. И понять, почему она стала бестселлером.

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