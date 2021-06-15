Копирайтер на проектную работу в проект на гемблинг тему

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок1078 просмотров

Ищу копирайтера с опытом от года, для написания seo-опитмизированных статьей для блога,

на проектную работу, кто в теме гемблинг ниши, в частности – рулетка (казино).

Для блога нужны информационные статьи.

Объем работы обсуждается индивидуально. Пример тз для 1ой статьи прикрепил.

Написание статей
4 года назад
kisskiller
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Ольга
 
41 год
11 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
София
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
18 часов назад
246 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
140 отзывов
4 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
529 отзывов
4 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Копирайтинг для сайта

    Нужны полностью новые текста для сайта по тематике Осаго и Каско.  если есть готовые предложения, присылайте.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Отзыв на на Google map

    $1

    Добрый день  Нужно написать красочный отзыв на компанию в Google map Компания занимается ремонтом телевизоров и бытовой техники. Отзыв положительный. 5*

    Копирайтинг41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи для сайта детской одежды

    Финский бренд функциональной детской одежды ищет копирайтера для написания статей для блога. Оплата: 45грн/1000 символов, размер одного текста +-3000 симв, зависит от темы, текстов в месяц 4-6 шт. Нужно сразу 2 версии ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется копирайтер - тексты по духам

    Пример текста Один из самых известных парфюмерных домов в Европе выпускает необычайно популярный женский аромат Creed еще с конца XVIII века. Тогда это был единственный, одобренный монархом, поставщик парфюмерии для членов британской ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать отзыв на компанию Украина

    $1

    Добрый день  Нужно написать отзыв на компанию писать отзыв на сайте Hotline, только Тем у кого есть аккаунт или могут сделать регистрацию. Оплата сразу после размещения. Написать нужно от 8-12 предложений. ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать 2 текста на тему йоги и медитации

    Необходимо написать 2 текста на тему йоги и медитации. Нужен человек, который сам занимается или занимался этим. Это важно! Тексты необходимы от знающего человека. Также тексты будут с уклоном в СЕО, то есть нужно будет ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тестирование сервиса оплат

    Поспособствовать улучшению компонентов интерфейса сервиса и снижению рисков неправильного функционала. Описание задания: Необходимо тестировать оплату на сайте с банковских карт Украины. Операции без рисков, за выполнение заданий вы получите 200 гривен в ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад