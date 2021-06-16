Очистка воды в квартире

Чтобы я мог выбрать исполнителя пришлите мне для примера, написанный Вами первый абзац на эту тему.

Пишем для сайта: aquaris-nn.ru

Компания занимается очисткой воды в Нижнем Новгороде и области, на рынке существует давно, много сданных объектов и довольных клиентов. Работает в основном с физ лицами, но есть и юр лица.

Объем текста: 3000-4000 знаков без пробелов

Цель текста показать экспертность в вопросе.

Аудитория: мужчины в возрасте от 30-35 лет

Структура текста:

1. Проблема

Какие бывают проблемы с водой в описываемой ситуации, к каким последствиям это может привести, боли клиента: здоровье, испорченная сантехника, ремонт оборудования и т.д.

2. Способы решения проблемы:

Какие способы применимы в данной ситуации, какой лучший, какой бюджетный, как могут обманывать недобросовестные компании, на что обращать внимание при выборе исполнителя или приёмке работы.

3. Резюме

Призыв к действию: позвонить, проконсультироваться, вызвать специалиста на место

Требования к тексту:

0. Перед написанием текста пожалуйста прочтите 2-3 источника по проблематике

1. Избегать общих фраз и речевых оборотов и в целом "воды", побольше конкретики, фактов, цифр. Объем текста небольшой, поэтому нет времени на "раскачку".

2. Делить текст на заголовки и подзаголовки, использовать списки

3. Использовать в тексте слова и ключевые фразы из списка, можно склонять.

4. Главная ключевая фраза (название темы) должна быть в первом предложении.

5. Текст делить на абзацы по 5-6 предложений. Предложения должны быть согласованы между собой и объединены по смыслу.

6. Текст должен легко читаться и восприниматься, не злоупотребляйте причастными и деепричастными оборотами.

7. Перед сдачей проверить текст на грамматические и синтаксические ошибки.

Параметры текста:

Уникальность: 95%

Вода не более 60%

классическая тошнотность – 3-4%

академическая тошнотность – 3-9%

Тошнота самого частого слова не более 3%

Слова которые обязательно нужно употребить в статье:

система очистки

фильтры

под мойку

проточные фильтры

купить

цена

проточная вода

бытовые

лучше\лучший

питьевая

При успешной сдаче статьи, я также готов предложить вам темы:

Очистка воды в доме\коттедже

Очистка воды в квартире

Очистка воды в офисе

Очистка воды на предприятии

Очистка воды из скважины

Фильтр для очистки воды

И еще несколько.