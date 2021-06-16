Здравствуйте. Нужно наполнять и вносить правки, дополнения, обновления на сайте энциклопедии компании. Компания инвестиционной тематики. В компании необходимо хотя бы немного разобраться. Но, если вы умеете искать инфу в сети, тоже ...
Очистка воды в квартире
Чтобы я мог выбрать исполнителя пришлите мне для примера, написанный Вами первый абзац на эту тему.
Пишем для сайта: aquaris-nn.ru
Компания занимается очисткой воды в Нижнем Новгороде и области, на рынке существует давно, много сданных объектов и довольных клиентов. Работает в основном с физ лицами, но есть и юр лица.
Объем текста: 3000-4000 знаков без пробелов
Цель текста показать экспертность в вопросе.
Аудитория: мужчины в возрасте от 30-35 лет
Структура текста:
1. Проблема
Какие бывают проблемы с водой в описываемой ситуации, к каким последствиям это может привести, боли клиента: здоровье, испорченная сантехника, ремонт оборудования и т.д.
2. Способы решения проблемы:
Какие способы применимы в данной ситуации, какой лучший, какой бюджетный, как могут обманывать недобросовестные компании, на что обращать внимание при выборе исполнителя или приёмке работы.
3. Резюме
Призыв к действию: позвонить, проконсультироваться, вызвать специалиста на место
Требования к тексту:
0. Перед написанием текста пожалуйста прочтите 2-3 источника по проблематике
1. Избегать общих фраз и речевых оборотов и в целом "воды", побольше конкретики, фактов, цифр. Объем текста небольшой, поэтому нет времени на "раскачку".
2. Делить текст на заголовки и подзаголовки, использовать списки
3. Использовать в тексте слова и ключевые фразы из списка, можно склонять.
4. Главная ключевая фраза (название темы) должна быть в первом предложении.
5. Текст делить на абзацы по 5-6 предложений. Предложения должны быть согласованы между собой и объединены по смыслу.
6. Текст должен легко читаться и восприниматься, не злоупотребляйте причастными и деепричастными оборотами.
7. Перед сдачей проверить текст на грамматические и синтаксические ошибки.
Параметры текста:
Уникальность: 95%
Вода не более 60%
классическая тошнотность – 3-4%
академическая тошнотность – 3-9%
Тошнота самого частого слова не более 3%
Слова которые обязательно нужно употребить в статье:
система очистки
фильтры
под мойку
проточные фильтры
купить
цена
проточная вода
бытовые
лучше\лучший
питьевая
При успешной сдаче статьи, я также готов предложить вам темы:
Очистка воды в доме\коттедже
Очистка воды в квартире
Очистка воды в офисе
Очистка воды на предприятии
Очистка воды из скважины
Фильтр для очистки воды
И еще несколько.
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