Тексты строительство домов загородных

$350
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Закрыт17 заявок1034 просмотра

Нужен копирайтер для небольших текстов на посадочные страницы.

Пример таких маленьких текстов смотрите тут под плиткой проектов, но над блоком "Наши работы"

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-balkonom/

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_etag_2/

zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/

zagorod-standart.ru/project/karkasnye-doma/

Нужно писать вот такие небольшие тексты, уникальные относительно друга.

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