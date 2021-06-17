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Тексты строительство домов загородных
Нужен копирайтер для небольших текстов на посадочные страницы.
Пример таких маленьких текстов смотрите тут под плиткой проектов, но над блоком "Наши работы"
zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-balkonom/
zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_etag_2/
zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/
zagorod-standart.ru/project/karkasnye-doma/
Нужно писать вот такие небольшие тексты, уникальные относительно друга.
Указывайте цену за 1000 символов. Итоговый объем около 50.000 символов.
Заявки фрилансеров
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