Ищу копирайтера для написания текстов для сайта

Доброго времени суток, копирайтеры.

Ищу креативного, грамотного и исполнительного автора.

Объем работы - 5000 знаков.

Оплата 0,5$ . - 1000 знаков.

Оплата проводится через киви-кошелек.

Требуется написать две статьи для сайта общим объемом 5000 знаков за сутки. Важно писать грамотно и четко по заданию.

Если вам это интересно, пришлите ссылку на портфолио или на работу в Сети.

Если нет портфолио, напишите в заявке небольшой текст, состоящий из двух-трех абзацев на любую тему.

Спасибо, что уделили свое время. Присылайте ваши заявки!