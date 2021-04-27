evgebiybizz

Евгений Токарчук evgebiybizz

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO, SMM, Копирайтер, Диктор-озвучка, Web

Диктор, профессиональная и качественная озвучка текста под любой запрос.

Sound Design (сведение, обработка, мастеринг, звукозапись, озвучка, оцифровка, конвертинг);

Услуги рера?йтинга, копирайтинга (уникальность 100%);

Контент-менеджер, контент-мейкер, маркетолог, SEO/SMM менеджер:

Практические навыки в создании уникального контента, практически под любой вид деятельности.

Есть 6-ти летний опыт в создании, запуска и продвижения бизнес-проектов с нуля

(разработка, предстартовый подогрев, запуск и презентация, мотивация, PR, реклама и продвижение в сети)

  • Сведение треков

    $10

    Здравствуйте!  Пишу треки в рэп-стиле. Есть готовые записанные проекты. Нужен "звукарь", который сможет это грамотно сводить (обработать) и сделать хороший мастеринг.  Как минимум для теста, готов дать на сведение 1 трек.   Возьмётесь ?

    Музыка и Звуки1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить готовый текст для видео-презентации проекта.

    $20

    Есть готовый текст для видео-презентации проекта по майнингу криптовалют.    Нужен человек (желательно Девушка) , который озвучит и запишет своим голосом предоставленный текст.  Единственное требование, чтобы у Вас были условия, для нормальной записи ...

    Озвучивание71 заявка
    Закрыт
    5 лет назад