evgebiybizz

Здравствуйте! Пишу треки в рэп-стиле. Есть готовые записанные проекты. Нужен "звукарь", который сможет это грамотно сводить (обработать) и сделать хороший мастеринг. Как минимум для теста, готов дать на сведение 1 трек. Возьмётесь ?
Диктор, профессиональная и качественная озвучка текста под любой запрос.
Sound Design (сведение, обработка, мастеринг, звукозапись, озвучка, оцифровка, конвертинг);
Услуги рера?йтинга, копирайтинга (уникальность 100%);
Контент-менеджер, контент-мейкер, маркетолог, SEO/SMM менеджер:
Практические навыки в создании уникального контента, практически под любой вид деятельности.
Есть 6-ти летний опыт в создании, запуска и продвижения бизнес-проектов с нуля
(разработка, предстартовый подогрев, запуск и презентация, мотивация, PR, реклама и продвижение в сети)
- $10Музыка и Звуки1 заявкаЗакрыт4 года назад
Пишу треки в рэп-стиле. Есть готовые записанные проекты.Нужен звукарь, который сможет это грамотно сводить (обработать) и сделать хороший мастеринг.Музыка и Звуки30 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Есть готовый текст для видео-презентации проекта по майнингу криптовалют. Нужен человек (желательно Девушка) , который озвучит и запишет своим голосом предоставленный текст. Единственное требование, чтобы у Вас были условия, для нормальной записи ...Озвучивание71 заявкаЗакрыт5 лет назад