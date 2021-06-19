Можно несколько человек. Необходим текст на 2к символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Есть подробное ТЗ и шаблон, на который нужно ориентироваться. Задача несложная, если у вас получится качественный текст, будем работать ...
Ищу ответственного копирайтера для написания статей для сайта о посуде
Здравствуйте!
Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде.
Меня интересует написание статей по таким темам:
- описание различных видов посуды;
- обзоры популярных посудных брендов;
- правила сервировки;
- уход за посудой;
- кухонные аксессуары.
Требования к соискателям (в порядке значимости):
1. Ответственность
2. Интерес к этой теме
3. Высокая обучаемость и желание учиться
4. Простой и доступный стиль изложения, умение разложить все «по полочкам»
Оплата 40 руб. за 1000 знаков. В дальнейшем обязательно будет больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.
Поиск фото и видео по теме статьи оплачивается дополнительно.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц объемом 5000–10000 символов.
После 2-3 первых ознакомительных статей буду присылать ТЗ сразу на несколько статей, которые нужно будет сдавать пакетом раз
в неделю или как договоримся.
Дальнейшие детали в личной переписке.
Отбор кандидатов буду проводить по результатам выполнения вами моего тестового задания, которое обязательно оплачу тем, кто
будет со мной работать.
Требования к написанию статей в прикрепленном файле.
Тем, кто откликнулся и меня заинтересовал, отправляю тестовое задание и свой e-mail или телеграм для дальнейших контактов.
Спасибо! Жду ваших предложений.
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