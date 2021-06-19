Ищу ответственного копирайтера для написания статей для сайта о посуде

Здравствуйте!

Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде.

Меня интересует написание статей по таким темам:

- описание различных видов посуды;

- обзоры популярных посудных брендов;

- правила сервировки;

- уход за посудой;

- кухонные аксессуары.

Требования к соискателям (в порядке значимости):

1. Ответственность

2. Интерес к этой теме

3. Высокая обучаемость и желание учиться

4. Простой и доступный стиль изложения, умение разложить все «по полочкам»

Оплата 40 руб. за 1000 знаков. В дальнейшем обязательно будет больше. Все зависит от того как будет развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Поиск фото и видео по теме статьи оплачивается дополнительно.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколько лет вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц объемом 5000–10000 символов.

После 2-3 первых ознакомительных статей буду присылать ТЗ сразу на несколько статей, которые нужно будет сдавать пакетом раз

в неделю или как договоримся.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Отбор кандидатов буду проводить по результатам выполнения вами моего тестового задания, которое обязательно оплачу тем, кто

будет со мной работать.

Требования к написанию статей в прикрепленном файле.

Тем, кто откликнулся и меня заинтересовал, отправляю тестовое задание и свой e-mail или телеграм для дальнейших контактов.

Спасибо! Жду ваших предложений.