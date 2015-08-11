violet-lady

Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде. Меня интересует написание статей по таким темам: - описание различных видов посуды; - обзоры популярных посудных ...
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания и публикации статей на женский сайт на тему моды и стиля и для ведения страницы на Facebook по этой же теме. Требования к соискателям (в ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный садоводству, цветоводству и другим аспектам жизни на даче. Меня интересует написание статей по таким темам: - посадка и выращивание овощей, фруктов, цветов - ...Копирайтинг117 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, друзья. Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress на тему дача, сад, огород. Нужно сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Мобильную версию блога. Шапка и футер должны ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад