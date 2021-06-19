Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде. Меня интересует написание статей по таким темам: ...
Контент, публикации, формат вопрос-ответ на юридическую тематику
Задача:
Необходим контент для юридического сайта (законодательство РФ). В приложении к сообщению формат. Направления:
-Обязательственное право;
-Договорное право;
-Представительство в суде;
-Представительство в арбитражном суде;
-Представительство в судах общей юрисдикции;
-Земельное право;
-Жилищное право;
-Семейное право;
-Закон о защите прав потребителей;
-споры по указанным направлениям и тп.
Публикация в пределах 1000 знаков.
Необходим большой объем.
Направления будем оговаривать более предметно.
Опыт написания статей по указанным тематикам обязателен.
Срок: до двух дней
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