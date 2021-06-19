Контент, публикации, формат вопрос-ответ на юридическую тематику

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Закрыт2 заявки445 просмотров

Задача:

Необходим контент для юридического сайта (законодательство РФ). В приложении к сообщению формат. Направления:

-Обязательственное право;

-Договорное право;

-Представительство в суде;

-Представительство в арбитражном суде;

-Представительство в судах общей юрисдикции;

-Земельное право;

-Жилищное право;

-Семейное право;

-Закон о защите прав потребителей;

-споры по указанным направлениям и тп.

Публикация в пределах 1000 знаков.

Необходим большой объем.

Направления будем оговаривать более предметно.

Опыт написания статей по указанным тематикам обязателен.

Срок: до двух дней

Написание статей
4 года назад
guest_16240884165035
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