Требуется провести качественный сравнительный анализ по методам, изложенным в книге 'Сравнительная социология', глава 10, пункт 10.2. Срок выполнения анализа - 3 дня, до 23.06. Ожидается подробный и обоснованный анализ.
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- $20Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Требуется написать гайд с кулинарными рецептами для блогера. Объем работы составляет от 30000 символов с пробелами. Срок выполнения - 12 дней. Опыт работы в копирайтинге приветствуется. Тематика - еда.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $62
Требуется написать продающие описания для моделей ноутбуков в интернет-магазине на Битрикс. Объем текста: от 2000 до 2500 знаков на каждую модель, общий объем 80 000 знаков. Описание должно быть уникальным (90% по text.ru), читабельным и структурированным с подзаголовками и маркированными списками. Цель — предоставить информацию о товаре с акцентом на его преимущества.Копирайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад