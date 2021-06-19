Kapka

Александра Kapka

 
33 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
эстет+

  • Качественно сравнительный анализ

    $20

    Требуется провести качественный сравнительный анализ по методам, изложенным в книге 'Сравнительная социология', глава 10, пункт 10.2. Срок выполнения анализа - 3 дня, до 23.06. Ожидается подробный и обоснованный анализ.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать гайд с кулинарными рецептами для блогера

    $40

    Требуется написать гайд с кулинарными рецептами для блогера. Объем работы составляет от 30000 символов с пробелами. Срок выполнения - 12 дней. Опыт работы в копирайтинге приветствуется. Тематика - еда.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина.

    $62

    Требуется написать продающие описания для моделей ноутбуков в интернет-магазине на Битрикс. Объем текста: от 2000 до 2500 знаков на каждую модель, общий объем 80 000 знаков. Описание должно быть уникальным (90% по text.ru), читабельным и структурированным с подзаголовками и маркированными списками. Цель — предоставить информацию о товаре с акцентом на его преимущества.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад