Требуется написать продающие описания для моделей ноутбуков в интернет-магазине на Битрикс. Объем текста: от 2000 до 2500 знаков на каждую модель, общий объем 80 000 знаков. Описание должно быть уникальным (90% по text.ru), читабельным и структурированным с подзаголовками и маркированными списками. Цель — предоставить информацию о товаре с акцентом на его преимущества.