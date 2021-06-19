Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина.

$62
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Закрыт5 заявок353 просмотра

Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина на Битрикс.

Пример: https://www.ozon.ru/context/detail/id/269821060/#section-description--offset-80

 Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина на Битрикс.

Пример: https://www.ozon.ru/context/detail/id/269821060/#section-description--offset-80

Наши товары успешно продаются на площадках маркетплейсов. Пришло время оживить сайт. У нас есть список моделей ноутбуков, для каждой позиции необходимо написать продающее описание.

Объем текста: от 2000 до 2500знаков (1 шт.) Общий объем: 40х2000знаков=80 000знаков

Ключевые слова:

Название модели, бренда. "Приобрести ноутбук Xiaomi" и подобные.

Требуемая уникальность: 90% по text.ru

Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделён на абзацы, обязательны подзаголовки.

H1- Название модели. H2-H3 на усмотрение автора. Обычно это описание характеристик модели. "Яркий дисплей", "Мощная видеокарта", etc.

Описание товара должно быть читабельным и понятным. Ключи вписываются гармонично. Желательно использовать маркированные списки при перечислении характеристик. Прошу учитывать, что Вы пишете именно описание, раздел Характеристики существует самостоятельно и гармонично дополняет Вашу работу. Описание, состоящее из заголовка и перечня характеристик, принято не будет. Фотографии не требуются, нам нужен только текст.

4 года назад
Kapka
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