Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде. Меня интересует написание статей по таким темам: ...
Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина.
Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина на Битрикс.
Пример: https://www.ozon.ru/context/detail/id/269821060/#section-description--offset-80
Требуется написать описание товара для сайта интернет-магазина на Битрикс.
Пример: https://www.ozon.ru/context/detail/id/269821060/#section-description--offset-80
Наши товары успешно продаются на площадках маркетплейсов. Пришло время оживить сайт. У нас есть список моделей ноутбуков, для каждой позиции необходимо написать продающее описание.
Объем текста: от 2000 до 2500знаков (1 шт.) Общий объем: 40х2000знаков=80 000знаков
Ключевые слова:
Название модели, бренда. "Приобрести ноутбук Xiaomi" и подобные.
Требуемая уникальность: 90% по text.ru
Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.
Дополнительная информация:
Текст должен быть разделён на абзацы, обязательны подзаголовки.
H1- Название модели. H2-H3 на усмотрение автора. Обычно это описание характеристик модели. "Яркий дисплей", "Мощная видеокарта", etc.
Описание товара должно быть читабельным и понятным. Ключи вписываются гармонично. Желательно использовать маркированные списки при перечислении характеристик. Прошу учитывать, что Вы пишете именно описание, раздел Характеристики существует самостоятельно и гармонично дополняет Вашу работу. Описание, состоящее из заголовка и перечня характеристик, принято не будет. Фотографии не требуются, нам нужен только текст.
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