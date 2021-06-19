Копирайтинг для лендинга

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Закрыт10 заявок816 просмотров

Я вам даю:

  • что продаем
  • преимущества/выгоды продукта/услуги
  • от чьего лица продается
  • регалии того лица, от кого продаем или той компании
  • варианты предложений/тарифы
Ваша задача создать из этого контент лендинга

- главный заголовок-оффер и подзаголовок к нему

- блоки (их заголовки, если считаете нужным подзаголовки, списки и другие информационные элементы)

- кнопки CTA (с текстом этих кнопок)

Если имеете такой опыт, пишите на каких условиях.

4 года назад
smilesmile
Вячеслав 
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