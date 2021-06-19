Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде. Меня интересует написание статей по таким темам: ...
Копирайтинг для лендинга
Я вам даю:
- что продаем
- преимущества/выгоды продукта/услуги
- от чьего лица продается
- регалии того лица, от кого продаем или той компании
- варианты предложений/тарифы
- главный заголовок-оффер и подзаголовок к нему
- блоки (их заголовки, если считаете нужным подзаголовки, списки и другие информационные элементы)
- кнопки CTA (с текстом этих кнопок)
Если имеете такой опыт, пишите на каких условиях.
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