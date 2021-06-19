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Нужно написать СЕО текст на тему: База данных коэффициентов
Ключевые слова:
«историческая база данных коэффициентов» — употребить 1-2 раза
«архив коэффициентов» — употребить 1-2 раза
«исторические коэффициенты ставок» — употребить 1-2 раза
«исторические коэффициенты событий» — употребить 1-2 раза
«база данных ставок» — употребить 1-2 раза
Целевая аудитория: мужчины которые интересуются ставками на спорт
Количество символов : 4500-5000
Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.
Дополнительная информация:
Для начало объясню что означает историческая база данных коэффициентов.
На все спортивные события букмекерские конторы дают коэффициенты.
Букмекеры дают разные виды ставок. Кто победит, сколько будет забито
мячей , с каким отрывом команда победит , сколько голов забьет
индивидуальная первая команда, будет ли в игре пенальти и так далее.
Разные букмекерские конторы дают разные коэффициенты на одни и те же
виды ставок. например букмекерская контора 1xbet дает на на победу Реал
Мадрида (в игре Реал Мадрид - Барселона) 2.21 , а другая контора bet365
дает на победу Реал Мадрида 2.28. После того как игра заканчивается
данные удаляются из сайта букмекерской конторы. Вот и моя база хранит в
себе коэффициенты которые предлагали эти конторы на одни и те же виды
ставок. База хранит в себе информацию о матчах начиная с 2005-го года.
Ну и задача состоит в том чтоб описать эту базу и дать информацию
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