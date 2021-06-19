Нужно написать СЕО текст на тему: База данных коэффициентов

Ключевые слова:

«историческая база данных коэффициентов» — употребить 1-2 раза

«архив коэффициентов» — употребить 1-2 раза

«исторические коэффициенты ставок» — употребить 1-2 раза

«исторические коэффициенты событий» — употребить 1-2 раза

«база данных ставок» — употребить 1-2 раза

Целевая аудитория: мужчины которые интересуются ставками на спорт

Количество символов : 4500-5000

Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.

Дополнительная информация:

Для начало объясню что означает историческая база данных коэффициентов.

На все спортивные события букмекерские конторы дают коэффициенты.

Букмекеры дают разные виды ставок. Кто победит, сколько будет забито

мячей , с каким отрывом команда победит , сколько голов забьет

индивидуальная первая команда, будет ли в игре пенальти и так далее.

Разные букмекерские конторы дают разные коэффициенты на одни и те же

виды ставок. например букмекерская контора 1xbet дает на на победу Реал

Мадрида (в игре Реал Мадрид - Барселона) 2.21 , а другая контора bet365

дает на победу Реал Мадрида 2.28. После того как игра заканчивается

данные удаляются из сайта букмекерской конторы. Вот и моя база хранит в

себе коэффициенты которые предлагали эти конторы на одни и те же виды

ставок. База хранит в себе информацию о матчах начиная с 2005-го года.

Ну и задача состоит в том чтоб описать эту базу и дать информацию