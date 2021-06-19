Нужно написать СЕО текст на тему: База данных коэффициентов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок769 просмотров

Ключевые слова:

«историческая база данных коэффициентов» — употребить 1-2 раза

«архив коэффициентов» — употребить 1-2 раза

«исторические коэффициенты ставок» — употребить 1-2 раза

«исторические коэффициенты событий» — употребить 1-2 раза

«база данных ставок» — употребить 1-2 раза

Целевая аудитория: мужчины которые интересуются ставками на спорт

Количество символов : 4500-5000

Цель текста: предоставить понятное описание товара, свойство-выгода, продать товар.

Дополнительная информация:

Для начало объясню что означает историческая база данных коэффициентов.

На все спортивные события букмекерские конторы дают коэффициенты.

Букмекеры дают разные виды ставок. Кто победит, сколько будет забито

мячей , с каким отрывом команда победит , сколько голов забьет

индивидуальная первая команда, будет ли в игре пенальти и так далее.

Разные букмекерские конторы дают разные коэффициенты на одни и те же

виды ставок. например букмекерская контора 1xbet дает на на победу Реал

Мадрида (в игре Реал Мадрид - Барселона) 2.21 , а другая контора bet365

дает на победу Реал Мадрида 2.28. После того как игра заканчивается

данные удаляются из сайта букмекерской конторы. Вот и моя база хранит в

себе коэффициенты которые предлагали эти конторы на одни и те же виды

ставок. База хранит в себе информацию о матчах начиная с 2005-го года.

Ну и задача состоит в том чтоб описать эту базу и дать информацию

4 года назад
dilolo89
Герман 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
4 отзыва
4 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
246 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад