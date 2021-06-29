Написать рекламные посты для телеграмм канала

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Завершен8 заявок488 просмотров

Для финансово новостного телеграмм канала Экономика по-русски (https://t.me/bankleru) нужно написать 5 рекламных постов этого канала, для его рекламы в других каналах. Объем 1 поста ~350 символов.

Пишите цену и сроки. Без цены и сроков предложения не рассматриваются.

Только безопасная сделка.

4 года назад
Fubu_By
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

content_opt
Дарья 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$6
2 дня
Escrow
можно работать, заказывал рекламные посты для телеграмма
Отличный заказчик, все время на связи, ТЗ поставлено понятно, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
15 часов назад
246 отзывов
4 года назад
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Копирайтинг
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
content_opt
Дарья 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Таир
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад