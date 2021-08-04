Нужно написать 10 информационных статьей по ТЗ на тему копчения и близким к этому темам. Стоимость - 40 рублей за 1000 символов без пробела. Статьи в среднем 5000 символов. ...
Копирайтинг
Доброго времени суток!
Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта.
Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.
Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. 50 рублей за 1000 знаков.
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