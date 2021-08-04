Копирайтинг

$2
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Завершен14 заявок1111 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта.

Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского языка.

Задание на статьи полностью моё, ничего придумывать не нужно. Оплата после сдачи текстов. 50 рублей за 1000 знаков.

Если вам это интересно, скиньте сюда ссылку на портфолио или ваши работы в Интернете.

Написание статей
4 года назад
Svetlana020484
Светлана 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

pchyolka
Ирина 
49 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
3 дня
Escrow
Работы хорошие. Всем рекомендую.
Темы приятные, ТЗ простое, были небольшие задержки по безопасному платежу, для нас обеих это был первый опыт подобной оплаты, разобрались, не страшно. Сама затормозила с ответным отзывом. С радостью продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
29 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
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25 лет
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2 года назад
14 отзывов
4 года назад
pchyolka
Ирина 
49 лет
4 года в сервисе
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Анастасия
 
21 год
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Была
3 года назад
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