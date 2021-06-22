Нужен текст для продажи объекта недвижимости

Нужно написать красивый текст, который будет продавать объект недвижимости.

Я дам вводные: адрес, технические характеристики, фото.

Таких текстов-объявлений нужно примерно по 5 шт в день.

Количество печатных знаков должно быть не менее 500.

Текст будет размещаться на сайтах по продаже недвижимости.