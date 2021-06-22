Доброго времени суток! Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта. Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского ...
Нужен текст для продажи объекта недвижимости
Нужно написать красивый текст, который будет продавать объект недвижимости.
Я дам вводные: адрес, технические характеристики, фото.
Таких текстов-объявлений нужно примерно по 5 шт в день.
Количество печатных знаков должно быть не менее 500.
Текст будет размещаться на сайтах по продаже недвижимости.
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