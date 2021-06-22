Доброго времени суток! Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта. Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского ...
Требуется автор-блогер на информационный проект про ЮТУБ
Ищу 1-2 авторов для работы над информационным проектом. Возраст от 25 лет.
ВАЖНО: по ходу статей нужны скриншоты-пояснения (пример статьи - https://iklife.ru/youtube/kak-vylozhit-video-v-yutub-zagruzit-na-kanal.html)
Готов платить 50-60 руб за 1000зн без пробелов + доплата за скриншоты. Большой объем работ гарантирую (более 200 ТЗ).
Статьи нужно писать по 1 минимум в 2 дня. Т.е. 15 и более статей в месяц. Объём 5000-15000зн. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!
Примерное ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHBatIXnaXEkq85bUmVwJi4DBz06W1PaMUynRQ2G41E/edit?usp=sharing
Требования к статьям -
https://docs.google.com/document/d/1M-ZCjsS_HGuCw0GKK8enukZWUeXZiNN9YS9UOU5ci1o/edit?usp=sharing
(ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО), так что если не уверены в себе - лучше не пишите. Работы будет много, статьи проверяю жестко, поэтому на "дурака" не пройдёт. Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.
Требования к исполнителю:
1. Грамотность.
2. Умение писать живые, легко читаемые тексты.
3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.
4. Умение анализировать статьи конкурентов.
ПОРТФОЛИО ПРИКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.
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