Требуется автор-блогер на информационный проект про ЮТУБ

Ищу 1-2 авторов для работы над информационным проектом. Возраст от 25 лет.

ВАЖНО: по ходу статей нужны скриншоты-пояснения (пример статьи - https://iklife.ru/youtube/kak-vylozhit-video-v-yutub-zagruzit-na-kanal.html)

Готов платить 50-60 руб за 1000зн без пробелов + доплата за скриншоты. Большой объем работ гарантирую (более 200 ТЗ).

Статьи нужно писать по 1 минимум в 2 дня. Т.е. 15 и более статей в месяц. Объём 5000-15000зн. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!

Примерное ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vHBatIXnaXEkq85bUmVwJi4DBz06W1PaMUynRQ2G41E/edit?usp=sharing

Требования к статьям -

https://docs.google.com/document/d/1M-ZCjsS_HGuCw0GKK8enukZWUeXZiNN9YS9UOU5ci1o/edit?usp=sharing

(ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО), так что если не уверены в себе - лучше не пишите. Работы будет много, статьи проверяю жестко, поэтому на "дурака" не пройдёт. Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность.

2. Умение писать живые, легко читаемые тексты.

3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.

4. Умение анализировать статьи конкурентов.

ПОРТФОЛИО ПРИКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.