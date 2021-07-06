Написать 9 постов по 500 знаков

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Завершен18 заявок535 просмотров

Требуется написать 9 постов к иллюстрациям по 500 знаков каждый.

Тема: Воспитание, педагогика, семья.

Бюджет 200 рублей за текст. Работаю по предоплате в 50% на Юmoney, Сбербанк, Тинькофф.

4 года назад
ivanovivanov1
Иван 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
4 года назад
$3
5 дней
Работа на 5+!. Рекомендую и сам буду обращаться!
Всё отлично! Рекомендую!

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