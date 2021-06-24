Написание статей

Ищу копирайтера для написания двух статей для сайта. Написать нужно за сутки. Общий объем 6000 знаков. Задания на статьи мое, с вас грамотный текст. Оплата после сдачи текстов. Заинтересованных прошу скинуть ссылку на ваше портфолио или работы в интернете.