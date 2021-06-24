Написание статей

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Закрыт10 заявок520 просмотров

Ищу копирайтера для написания двух статей для сайта. Написать нужно за сутки. Общий объем 6000 знаков. Задания на статьи мое, с вас грамотный текст. Оплата после сдачи текстов. Заинтересованных прошу скинуть ссылку на ваше портфолио или работы в интернете.

Написание статей
4 года назад
Ilya_Brylevich
Илья 
39 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

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