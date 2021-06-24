Доброго времени суток! Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта. Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского ...
Написание статей
Ищу копирайтера для написания двух статей для сайта. Написать нужно за сутки. Общий объем 6000 знаков. Задания на статьи мое, с вас грамотный текст. Оплата после сдачи текстов. Заинтересованных прошу скинуть ссылку на ваше портфолио или работы в интернете.
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