Требуется копирайт текста. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.

Параметры текста:

Уникальность не ниже 95% по text.ru

https://advego.com/text/seo/:

Академическая тошнотность от 6% — до 8,5% по адвего (https://advego.com/text/seo/).

Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3% по адвего (https://advego.com/text/seo/).

Рекомендуемый размер текста без пробелов 6800 - 17500 без пробелов.

Главный не разбавочный ключ - птенец голубя

Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ.

Пример вступления:

"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."

Не допустимо для использования:

Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается и тд.

Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.

Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.

Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.

Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.

Нужно использовать:

Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложениzх.

Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).

Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1dgGBQq3GIb-2H7bLwGY8LKwOZpVCi_xI1u0UxGwS40M/edit?usp=sharing