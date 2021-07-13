Доброго времени суток! Ищу копирайтера для написания 2 статей для сайта. Необходимо написать 2 статьи - по 2000 знаков. Важно, чтобы был грамотный текст, соответствующий нормам русского ...
Птенец голубя
Требуется копирайт текста. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.
Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.
Параметры текста:
Уникальность не ниже 95% по text.ru
Академическая тошнотность от 6% — до 8,5% по адвего (https://advego.com/text/seo/).
Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3% по адвего (https://advego.com/text/seo/).
Рекомендуемый размер текста без пробелов 6800 - 17500 без пробелов.
Главный не разбавочный ключ - птенец голубя
Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ.
Пример вступления:
"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."
Не допустимо для использования:
Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается и тд.
Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.
Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.
Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.
Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.
Нужно использовать:
Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложениzх.
Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).
Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.
ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1dgGBQq3GIb-2H7bLwGY8LKwOZpVCi_xI1u0UxGwS40M/edit?usp=sharing
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