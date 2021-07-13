Птенец голубя

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Закрыт9 заявок666 просмотров

Требуется копирайт текста. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей.

Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве.

Параметры текста:

Уникальность не ниже 95% по text.ru

https://advego.com/text/seo/:

Академическая тошнотность от 6% — до 8,5% по адвего (https://advego.com/text/seo/).

Слова из главного ключевого запроса должны быть самыми частотными в списке "Семантическое ядро", то есть, идут в списке первыми. Но они не должны превышать 3% по адвего (https://advego.com/text/seo/).

Рекомендуемый размер текста без пробелов 6800 - 17500 без пробелов.

Главный не разбавочный ключ - птенец голубя

Стиль текста должен быть информационным - ПРОСТЫМ, ЛАКОНИЧНЫМ, МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫМ И С КОНКРЕТНЫМИ ФАКТАМИ.

Пример вступления:

"В этой статье подробно разберём вес яйца и его компонентов. Приведём таблицы с указанием значений в граммах одного куриного яйца и его калорийность. Также подробно рассмотрим маркировку отечественных и импортных яиц."

Не допустимо для использования:

Вводные конструкции - бесспорно, конечно, тем не менее, у каждого человека в наше время, вы уже знаете, что, без всякого сомнения, в конце концов, мало кто задумывается и тд.

Эмоциональные высказывания - большое количество восклицательных знаков.

Жаргонизмы и просторечия - ксива, зенки, ляп, видно, как на ладони, как с гуся вода, коту под хвост и тд.

Уменьшительно-ласкательные слова - картошечка, кошечка, пёсик, ребёночек и тд.

Отглагольные существительные - осуществление, нагревание и тд.

Нужно использовать:

Писать нужно максимально просто и понятно для обычных людей. Сразу приступайте к сути статьи - не пишите вводный абзац более 3 предложениzх.

Используйте разные форматы подачи контента (цитаты, списки, таблицы).

Старайтесь распределять ключевые слова по тексту.

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1dgGBQq3GIb-2H7bLwGY8LKwOZpVCi_xI1u0UxGwS40M/edit?usp=sharing

4 года назад
aftopilot
Алексей 
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Ga_mak
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4 года назад
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17 дней
Escrow
Задание выполнено согласно условий сделки и ТЗ.
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