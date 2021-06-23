Требуется копирайт текста. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей. Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве. Параметры текста: ...
Необходимо написать 25 текстов автомобильной тематики, ремонт и сервис
Необходимо написать 25 текстов автомобильной тематики (ремонт и сервис).
Присылайте сразу в личку или в заказе стоимость за 1000 символов, иначе рассматриваю Вас как спам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Ищу копирайтера для написания двух статей для сайта. Написать нужно за сутки. Общий объем 6000 знаков. Задания на статьи мое, с вас грамотный текст. Оплата после сдачи текстов. Заинтересованных прошу скинуть ссылку на ваше портфолио ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем технического специалиста, умеющего грамотно и понятно писать о ХАЙ-ЭНДЕ ТЗ по содержанию 1. Описать предложенную систему и ее элементы (список элементов — в конце задания) Технические ...Копирайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать 9 постов к иллюстрациям по 500 знаков каждый. Тема: Воспитание, педагогика, семья. Бюджет 200 рублей за текст. Работаю по предоплате в 50% на Юmoney, Сбербанк, Тинькофф.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1
Нужно написать красивый текст, который будет продавать объект недвижимости. Я дам вводные: адрес, технические характеристики, фото. Таких текстов-объявлений нужно примерно по 5 шт в день. Количество печатных знаков должно быть не менее ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу 1-2 авторов для работы над информационным проектом. Возраст от 25 лет. ВАЖНО: по ходу статей нужны скриншоты-пояснения (пример статьи - https://iklife.ru/youtube/kak-vylozhit-video-v-yutub-zagruzit-na-kanal.html) Готов платить 50-60 руб за 1000зн без пробелов + ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт4 года назад
Написать текст на страницу Регистрация ООО, ИП без визита в налоговую https://fortbiznes.ru/bux.-uslugi/registracziya-ip.html - без воды - четко, по делу - в плести предложения (зарегистрируем ооо, ип, откроем счет, бухгалтерское обслуживание, ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Есть весёлая задача. Необходимо придумать серию мемов и картинок к ним на тему знаков зодиака. Референс прикрепляю Жду предложений!Копирайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Регулярное написание статей на рекламную/маркетинговую тематику (с ключами под seo). Грамотно, профессионально. Украина.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно написать тексты про отдых. 100р./1000 знаков.Копирайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад