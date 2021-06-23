Технический автор о ХАЙ-ЭНД аудиотехнике

# 1 — $ 20 # 2 — $ 15 # 3 — $ 10

Ищем технических специалистов, умеющих грамотно и понятно писать о ХАЙ-ЭНДЕ

Данное тестовое задание предназначено для того, чтобы найти авторов, с которыми мы будем работать на постоянной основе с достойными гонорарами.

Мы не устанавливаем количество знаков, но большой текст писать не обязательно. Выполните задание так, чтобы мы могли оценить ваш профессионализм.

При отклике на задание, пожалуйста, укажите образование и опыт работы. Предпочтение ЛЭТИ, Баумана и другим радиотехническим вузам и факультетам.

Пожалуйста, НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ, если вы просто переписываете информацию из интернета. Это сразу видно. Не тратьте зря наше и свое время.

Пожалуйста, укажите, если вы живете в Санкт-Петербурге и сможете приезжать к нам на реальную аудиоэкспертизу.