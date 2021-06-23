Технический автор о ХАЙ-ЭНД аудиотехнике

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок397 просмотров
#1$20
#2$15
#3$10

Ищем технических специалистов, умеющих грамотно и понятно писать о ХАЙ-ЭНДЕ

Данное тестовое задание предназначено для того, чтобы найти авторов, с которыми мы будем работать на постоянной основе с достойными гонорарами.

Мы не устанавливаем количество знаков, но большой текст писать не обязательно. Выполните задание так, чтобы мы могли оценить ваш профессионализм.

При отклике на задание, пожалуйста, укажите образование и опыт работы. Предпочтение ЛЭТИ, Баумана и другим радиотехническим вузам и факультетам.

Пожалуйста, НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ, если вы просто переписываете информацию из интернета. Это сразу видно. Не тратьте зря наше и свое время.

Пожалуйста, укажите, если вы живете в Санкт-Петербурге и сможете приезжать к нам на реальную аудиоэкспертизу.

4 года назад
audiocapital
Анна 
36 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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