Требуется копирайтер для написания привлекательных текстов для продажи объектов недвижимости. Необходимо подготовить около 5 текстов в день, каждый объемом не менее 500 знаков. Вводные данные будут предоставлены: адрес, технические характеристики и фото. Тексты будут размещены на сайтах по продаже недвижимости.