Копирайтер со знанием истории замков Украины / Польши / Чехии

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок501 просмотр

Нужен копирайтер со знанием истории замков Украины / Польши / Чехии

Язык: украинский

Разовая работа: 50 статтей

Примеры показывать только по данной тематике / и на украинском языке

4 года назад
d1mon4ik
Дмитрий 
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