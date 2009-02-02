Надо нарисовать логотип в Corel

Логотипы и ЗнакиЗавершен52 заявки490 просмотров
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Надо нарисовать логотип в Corel

у меня он есть в формате JPG

15 лет назад
runetinfo
45 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vitaly-go
Виталий 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Очень доволен продленной работой исполнитель сделал лого не только в Corel но и AdobeIllustrator, что оставило приятное впечатление работа выполнена качественно и красиво
сенкс
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