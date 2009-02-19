Требуется логотип

# 1 — $

Логотип нужен для спортивного объекта, который называется Центр экстремальных видов спорта "Спортэкс" (строится в Красноярске, только летние виды спорта). По другому эти виды спорта можно еще назвать современными или альтернативными.

Этимология названия от "спортивный экстрим" - это значит, слово составное и это можно обыграть (выделить)

Требования к логотипу:

1. Использовать два визуально схожих начертания названия - русское и английское (Спортэкс и Sportex)

2. Логотип должен выглядеть как доработанный шрифт либо как шрифт+графический элемент (шрифт справа от элемента или снизу от него)

3. Графический элемент в случае использования должен быть выразительным и простым

4. Максимум 2 цвета в логотипе (разделенные на элементы - логотип будет печататься на футболках, в виде логотипа будет выполнен лайтбокс на здание и т.д.)

5. Стиль скорее консервативный нежели вызывающий, но в любом случае логотип должен отлично читаться (пусть вас не вводит в заблуждение специализация центра)

6. К логотипу необходимо предложить подходящий (по вашему мнению) шрифт, для добавления мелким кеглем при необходимости под основным названием фраз типа "спортивный центр" и т.д. (фразу допишем сами)

P.S. Не утруждайте себя пожалуйста предложением тривиальных решений (например магистраль + звездочка и логотип готов)

P.S.2 Логотип Федеральной службы доставки США не предлагать :)

Победителю конкурса переведу 6 000 рублей через любую предложенную им платежную систему.

Добавлено:

Прошу прощения, возможно неточно выразился. Итог работы один логотип, но в двух версиях написания слова Спортэкс - по-русски и по-английски