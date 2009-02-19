Требуется логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок3411 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Логотип нужен для спортивного объекта, который называется Центр экстремальных видов спорта "Спортэкс" (строится в Красноярске, только летние виды спорта). По другому эти виды спорта можно еще назвать современными или альтернативными.

Этимология названия от "спортивный экстрим" - это значит, слово составное и это можно обыграть (выделить)

Требования к логотипу:

1. Использовать два визуально схожих начертания названия - русское и английское (Спортэкс и Sportex)

2. Логотип должен выглядеть как доработанный шрифт либо как шрифт+графический элемент (шрифт справа от элемента или снизу от него)

3. Графический элемент в случае использования должен быть выразительным и простым

4. Максимум 2 цвета в логотипе (разделенные на элементы - логотип будет печататься на футболках, в виде логотипа будет выполнен лайтбокс на здание и т.д.)

5. Стиль скорее консервативный нежели вызывающий, но в любом случае логотип должен отлично читаться (пусть вас не вводит в заблуждение специализация центра)

6. К логотипу необходимо предложить подходящий (по вашему мнению) шрифт, для добавления мелким кеглем при необходимости под основным названием фраз типа "спортивный центр" и т.д. (фразу допишем сами)

P.S. Не утруждайте себя пожалуйста предложением тривиальных решений (например магистраль + звездочка и логотип готов)

P.S.2 Логотип Федеральной службы доставки США не предлагать :)

Победителю конкурса переведу 6 000 рублей через любую предложенную им платежную систему.

Добавлено:

Прошу прощения, возможно неточно выразился. Итог работы один логотип, но в двух версиях написания слова Спортэкс - по-русски и по-английски

15 лет назад
tokapb
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
slick
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
Максим участвовал в конкурсе на разработку логотипа и победил без особого труда. Работает быстро и креативно. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен на все 100%. Никаких проблем со стороны заказчика во время работы не возникло. Своевременная оплата. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
slick
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка лого для интернет магазина

    $60

    Задача: 1. Разработать лого для интернет-магазина отделочных и строительных материалов (цветной, ч/б, инверсные варианты) 2. Разработать шаблон бумажного письма и почтового конверта. Оплата - поэтапная. Требования: Аудитория: на 80% частные Заказчики и прорабы по квартирным ремонтам (400 позиций в прайс-листе). ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн логотипа в виде греческого венка

    Образец прилагается. Что хочется: этот логотип достаточно крутой, но нужен еще круче, в несколько измененном виде, белый на прозрачном или другом фоне, в хорошем расширении. В идеале в TIF

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна эмблема

    $10

    В атаче эмблема Carlo Pignateli (итальянского кутерье свадебных платьев) Эта эмблема применяется как пуговка на фотоальбоме. Необходимо разработать эмблему такого же формата 3,5 х 3,5 см., черно-белое изображение. Будет выполняться гравировка на металле. Стилизовать нужно "NovaBook" Традиционно предлагаю 10 у.е. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип к сайту и визитке

    $10

    Требуется нарисовать логотип для сайта http://hotelzzz.ru/shedule.php "Пальму с морем", примерно как сейчас, без надписей, только пальму и море, возможно солнце, но это на усмотрение дизайнера, чтобы 150х150 нормально смотрелся. Стиль логотипа как на сайте http://job.tom.ru/ именно рисованный лого ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа для компании

    $100

    Необходимо разработать логотип для компании с названием «МТ Спорт». Компания занимается поставками и продажей спортивного и туристического инвентаря: коньки, мячи, сноуборды, велосипеды, палатки и прочее. Допустимые написания: МТ Спорт или MT Sport. Необходим логотип и на русском ...

    Логотипы и Знаки92 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание логотипа модного бутика. - Закончен.

    $40

    Спасибо всем дизайнерам за идеи и участие. Победитель конкурса - Гриневич Елена. Всем участникам останется хороший отзыв!Удачи в будущем, еще будут заказы. Нужен логотип для торгового бутика по продаже модной одежды. Должен ассоциироваться с именем, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для сообщества разработчиков

    $50

    Требуется создать логотип/символ для Ивановского сообщества разработчиков. Он должен включать: символ программирования (как пример, программиста) и символ Иванова (например, 37 - код региона). Как одна из идей: программист за компьютером и где-нибудь расположенное число 37. Желательно, чтобы ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад