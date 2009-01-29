Разработка лого для интернет магазина

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт11 заявок435 просмотров
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Задача:

1. Разработать лого для интернет-магазина отделочных и строительных материалов (цветной, ч/б, инверсные варианты)

2. Разработать шаблон бумажного письма и почтового конверта.

Оплата - поэтапная.

Требования:

Аудитория: на 80% частные Заказчики и прорабы по квартирным ремонтам (400 позиций в прайс-листе). 20% - корпоративные Заказчики (8 000 позиций в прайсе).

Доменное имя: mved.ru

Требования к логотипу:

1. Логотип должен однозначно указывать на род деятельности магазина, быть хорошо узнаваемым. Не слишком строгим.

2. Логотип и стиль должны, в первую очередь внушать доверие и обещать честное выполнение обязательств, высокий профессиональный и интеллектуальный уровень ресурса.

3. В магазине не будет предлагаться «luxury» товаров, только отделочные «материалы высшего качества за честные деньги» - можно принять за слоган.

4. Графика логотипа не должна содержать множества мелких деталей, лого должен смотреться целостно и сильно.

5. Логотип может выглядеть как стилизованный штамп или знак качества, хотя прием достаточно избит и требует оригинальной реализации.

7. Использование цветов:

a. Не использовать первичные цвета.

b. Не использовать желтый, черный, фиолетовый, бирюзовый, голубой.

c. Использовать: оттенки коричневого, тёмно-зелёного, другие.

8. Использование шрифтов:

a. В лого не следует использовать шрифты стиля модерн, технократичные и IT-шный стили.

15 лет назад
dnhaggard
Дмитрий 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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