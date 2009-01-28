Дизайн логотипа портала - globalshop.ru

Доброго дня. Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс. Задание остается неизменным! В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась ...
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Дизайн логотипа портала цен на товары сторонних интернет магазинов и услуг компаний - globalshop.ru
предпологаемый вариант дизайна сайта в приложении.
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