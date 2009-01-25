Создание логотипа и фирменного стиля

Поскольку из предложенного ничто не удовлетворило полностью, но натолкнуло на что-то вводим поправки и надеемся на совпадение вкусов Нужен строгий и запоминающийся логотип. По возможности нужна привязка к юридической тематике. Название "Юстикон", JUSTICON - лат. Как пример логотипы: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс.
Задание остается неизменным!
В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась необходимость создать компанию по реализации данного вида техники в территории Беларуси и России, включая технику иных производителей.
Таким образом нам необходимо создать:
1. логотип данной компании - представительства Kogel и иных производителей.
2. фирменный стиль компании
Стиль логотипа и фирменного стиля должены быть "созвучны" с логотипами и фирменными стилями данных компаний и ориентированы на рынок стран СНГ.
Ссылки на компании-производителей техники, с которыми компания сотрудничает и стиль которых необходимо провести в логотипе и фирменном стиле:
www.kogel-rus.ru (www.koegel.com)
Название компании "ШИКЁ", где "КЁ" - это первые буквы Kogel (в немецком звучании). Логотип может быть написан как кирилицей, так и латинскими буквами - главное, чтобы это читалось и хорошо смотрелось.
Желательные цвета - черный, красный (особенно буква Ё должна быть соответсвенна букве О в логотипе Kogel с двумы точками сверху).
После утверждения логотипа необходимо создать фирменный стиль компании (бланки, конверты, шрифты, визитки и т.п.)
Бюджет обсуждаем. Также время поджимает, поэтому логотип нужен был "еще вчера"!
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