Создание логотипа и фирменного стиля

$200
Логотипы и ЗнакиЗакрыт70 заявок2417 просмотров
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#1$

Доброго дня.

Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс.

Задание остается неизменным!

В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась необходимость создать компанию по реализации данного вида техники в территории Беларуси и России, включая технику иных производителей.

Таким образом нам необходимо создать:

1. логотип данной компании - представительства Kogel и иных производителей.

2. фирменный стиль компании

Стиль логотипа и фирменного стиля должены быть "созвучны" с логотипами и фирменными стилями данных компаний и ориентированы на рынок стран СНГ.

Ссылки на компании-производителей техники, с которыми компания сотрудничает и стиль которых необходимо провести в логотипе и фирменном стиле:

www.kogel-rus.ru (www.koegel.com)

www.chereau.com

www.faymonville.com

www.goldhofer.de

www.feldbinder.com

www.langendorf.de

Название компании "ШИКЁ", где "КЁ" - это первые буквы Kogel (в немецком звучании). Логотип может быть написан как кирилицей, так и латинскими буквами - главное, чтобы это читалось и хорошо смотрелось.

Желательные цвета - черный, красный (особенно буква Ё должна быть соответсвенна букве О в логотипе Kogel с двумы точками сверху).

После утверждения логотипа необходимо создать фирменный стиль компании (бланки, конверты, шрифты, визитки и т.п.)

Бюджет обсуждаем. Также время поджимает, поэтому логотип нужен был "еще вчера"!

15 лет назад
shiir
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Победитель конкурса
TeaTeam
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
Заявки фрилансеров
TeaTeam
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
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