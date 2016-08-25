TeaTeam

Дмитрий Ширинкин TeaTeam

 
41 годРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Баннеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $250
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $120
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $120
от 3 дней
нет рейтинга
Показать все услуги