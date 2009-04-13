Логотип юридической фирмы

# 1 — $

Поскольку из предложенного ничто не удовлетворило полностью, но натолкнуло на что-то вводим поправки и надеемся на совпадение вкусов

Нужен строгий и запоминающийся логотип. По возможности нужна привязка к юридической тематике.

Название "Юстикон", JUSTICON - лат.

Как пример логотипы:

банка Диамант (http://diamantbank.ua/uk/),

компании Славний и Зленко (http://www.szp.com.ua/),

мерседес, комапания МАДЕСТА (http://www.madesta.com/).

Как вариант темы: земной шар опоясанный кольцами, сочетание геометрических фигур, обработка буквы Ю.

Помните не указав сумму Вас нельзя добавить в конкурс!