Логотип юридической фирмы

Требуется разработать логотип для сети магазинов автозапчастей . Логотип должен иметь только графический символ, включение букв(буквы "Д") в него необязательно. (Название фирмы включать в лого не нужно!!!) Цвета – красный, синий и/или черный . Подробнее на ...
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Поскольку из предложенного ничто не удовлетворило полностью, но натолкнуло на что-то вводим поправки и надеемся на совпадение вкусов
Нужен строгий и запоминающийся логотип. По возможности нужна привязка к юридической тематике.
Название "Юстикон", JUSTICON - лат.
Как пример логотипы:
банка Диамант (http://diamantbank.ua/uk/),
компании Славний и Зленко (http://www.szp.com.ua/),
мерседес, комапания МАДЕСТА (http://www.madesta.com/).
Как вариант темы: земной шар опоясанный кольцами, сочетание геометрических фигур, обработка буквы Ю.
Помните не указав сумму Вас нельзя добавить в конкурс!
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