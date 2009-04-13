Логотип юридической фирмы

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен75 заявок3745 просмотров
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#1$

Поскольку из предложенного ничто не удовлетворило полностью, но натолкнуло на что-то вводим поправки и надеемся на совпадение вкусов

Нужен строгий и запоминающийся логотип. По возможности нужна привязка к юридической тематике.

Название "Юстикон", JUSTICON - лат.

Как пример логотипы:

банка Диамант (http://diamantbank.ua/uk/),

компании Славний и Зленко (http://www.szp.com.ua/),

мерседес, комапания МАДЕСТА (http://www.madesta.com/).

Как вариант темы: земной шар опоясанный кольцами, сочетание геометрических фигур, обработка буквы Ю.

Помните не указав сумму Вас нельзя добавить в конкурс!

15 лет назад
SMSdesign
Дон 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
Победитель конкурса
slick
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
Предложенные работы отличались индивидуальностью, по этому его и выбрали в исполнители, несмотря на затяжку по времени с нашей стороны, довольно лояльно отнесся, за что ему и спасибо.
Никаких проблем во время работы не возникло. Честный и порядочный заказчик. Рекомендую для сотрудничества.
Заявки фрилансеров
slick
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
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