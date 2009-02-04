Логотип автоклуба

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки979 просмотров
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Требуется разработка 3-х вариантов логотипа для автоклуба.

Пожалуйста, указывайте стоимость и время исполнения.

15 лет назад
neya13
Nerli Yatova 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
zabella
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$3
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dias
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Благодарю за качественную работу! Все пожелания были исполнены, сроки выдержаны. Стоимость услуг крайне адекватная. Удачи.
Четкое ТЗ! Своевременная оплата! Очень приятно было работать!
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