Доброго дня. Прошу прощения у всех, кто проявил желание участвовать в предыдущем проекте - его заблокировали по причине того, что указан был тендер, а не конкурс. Задание остается неизменным! В связи с "перерождением" крупной компании-производителя техники Kogel появилась ...
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Нужно нарисовать логотип для сайта !
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