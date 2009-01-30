Логотип для сайта

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка521 просмотр
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Нужно нарисовать логотип для сайта !

Логотип для сайта
15 лет назад
MGreen
Андрей 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Человек совсем не адекватен изза того что у меня былы проблемы с интернетом и я не успел ему сказать что работа меня не устраивает он написал мне плохой отзыв я в шоке. к тому же человек совсем не умеет рисовать а занимается кражей и переделкой рисунков с популярных сайтов таких как fotolia. настоятельно не рекомендую связыватся .
Кидала. Заказ выполнил, предложение было одно, по ходу заказа оказалось совсем другое (не моя специализация). Оплата не произведена. ICQ кидалы - 500 79 68 Будьте осторожны.
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