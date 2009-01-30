Логотип для сайта

Человек совсем не адекватен изза того что у меня былы проблемы с интернетом и я не успел ему сказать что работа меня не устраивает он написал мне плохой отзыв я в шоке. к тому же человек совсем не умеет рисовать а занимается кражей и переделкой рисунков с популярных сайтов таких как fotolia. настоятельно не рекомендую связыватся .