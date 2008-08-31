Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Хороший вкус. Хорошая работа. Я доволен.
Ответный отзыв
Адекватный, четко ставит задачи. Приятно работать, рекомендую!
$5
10 баллов
14 лет назад
Молодчина. Дал задание. Думал пойти посмотреть фильм. Не успел запустить фильм, как уже получил даже больше, чем хотел. Очень высокий уровень.
Ответный отзыв
Рекомендую как хорошего и надёжного заказчика! Четкое и понятное задание, своевременная оплата и даже с доплатой:) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$50
10 баллов
15 лет назад
Благодарю за качественную работу! Все пожелания были исполнены, сроки выдержаны. Стоимость услуг крайне адекватная. Удачи.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ! Своевременная оплата! Очень приятно было работать!
$50
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа за адекватные деньги и сроки. спасибо!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством!Приятный в общении и работе человек. Оплату произвел в срок и по договоренности! Очень рекомендую!!!
$15
10 баллов
15 лет назад
Качественно и именно то, что хотели. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Сделал 100% предоплату.Очень доволен сотрудничеством.РЕКОМЕНДУЮ!