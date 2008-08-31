Dias

Maker Logo Dias

 
37 лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

-Логотипы

-Фирменный стиль

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Отзывы заказчиков
Stason
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Логотип 468х60 для сайта durow.ru
Хороший вкус. Хорошая работа. Я доволен.
Адекватный, четко ставит задачи. Приятно работать, рекомендую!
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parse
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Подчистить логотип
Молодчина. Дал задание. Думал пойти посмотреть фильм. Не успел запустить фильм, как уже получил даже больше, чем хотел. Очень высокий уровень.
Рекомендую как хорошего и надёжного заказчика! Четкое и понятное задание, своевременная оплата и даже с доплатой:) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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neya13
Nerli Yatova 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Логотип автоклуба
Благодарю за качественную работу! Все пожелания были исполнены, сроки выдержаны. Стоимость услуг крайне адекватная. Удачи.
Четкое ТЗ! Своевременная оплата! Очень приятно было работать!
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serebryak
Alex Serebryak 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработать логотип
Отличная работа за адекватные деньги и сроки. спасибо!
Очень доволен сотрудничеством!Приятный в общении и работе человек. Оплату произвел в срок и по договоренности! Очень рекомендую!!!
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kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Фирменный бланк
Качественно и именно то, что хотели. Спасибо!
Отличный заказчик! Сделал 100% предоплату.Очень доволен сотрудничеством.РЕКОМЕНДУЮ!
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